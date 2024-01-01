Origin Dollar Governance | OGV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Origin Dollar Governance Hızlı Proje Tanıtımı
OGV is the governance and value accrual token for Origin Dollar (OUSD) which is a stablecoin that earns a yield while it’s still in your wallet.Origin Dollar Governance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OGV Token MEXC'de
MEXC Borsası, Origin Dollar Governance (OGV) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OGV
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Origin Dollar Governance satın almak veya MEXC OGV ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Origin Dollar Governance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OGV vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOGV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOGV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000