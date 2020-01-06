Origin Protocol | OGN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Origin Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Origin'in amacı, gerçek eşler arası ticareti mümkün kılmaktır. Alıcılar ve satıcılar aracı olmadan doğrudan ticaret yapabilirler. Şu anda kullanıcılar, Origin'in amiral gemisi mağazasında ve ortak uygulamalarında mal ve hizmet satın alabilir ve satabilir. Piyasa operatörleri ayrıca Origin'in açık kaynak platformunda kendi uygulamalarını geliştirebilir ve oluşturabilir. Origin Token (OGN), Origin Protocol'ün önemli bir parçasıdır.Ağın sağlığını ve gelişimini sağlamak için bir teşvik mekanizması olarak, her kullanıcı ve katılımcı, faydaların bir parçası olabilir.Origin Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOGN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı起源協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-01-06
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.136 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000