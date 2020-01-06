Origin Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Origin'in amacı, gerçek eşler arası ticareti mümkün kılmaktır. Alıcılar ve satıcılar aracı olmadan doğrudan ticaret yapabilirler. Şu anda kullanıcılar, Origin'in amiral gemisi mağazasında ve ortak uygulamalarında mal ve hizmet satın alabilir ve satabilir. Piyasa operatörleri ayrıca Origin'in açık kaynak platformunda kendi uygulamalarını geliştirebilir ve oluşturabilir. Origin Token (OGN), Origin Protocol'ün önemli bir parçasıdır.Ağın sağlığını ve gelişimini sağlamak için bir teşvik mekanizması olarak, her kullanıcı ve katılımcı, faydaların bir parçası olabilir.