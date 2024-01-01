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Oggy inu, ABD Telif Hakkı Ofisi'nde telif hakkı tescil ettiren dünyadaki ilk meme projesidir ve birçok yararlı uygulamayı bir araya getirmektedir: Ödeme, Cüzdan, Yapay Zeka, Staking ve dünyanın dört bir yanındaki kulüpler ve spor etkinlikleriyle işbirliği.