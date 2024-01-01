Oggy inu | OGGYETH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oggy inu Hızlı Proje Tanıtımı
Oggy inu, ABD Telif Hakkı Ofisi'nde telif hakkı tescil ettiren dünyadaki ilk meme projesidir ve birçok yararlı uygulamayı bir araya getirmektedir: Ödeme, Cüzdan, Yapay Zeka, Staking ve dünyanın dört bir yanındaki kulüpler ve spor etkinlikleriyle işbirliği.Oggy inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOGGYETH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOGGYETH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000