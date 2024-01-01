Oggy Inu | OGGYBSC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oggy Inu Hızlı Proje Tanıtımı
OGGYINU - en yeni ve en heyecan verici memecoindir! Topluluk odaklı bir yaklaşım ve meme coinlere karşı istekli bir tutkuyla, Oggy Inu'nun meme coin pazarında bir sonraki büyük gelişme olduğuna inanıyoruz. Memecoin dünyasında devrim yaratmak için bu yolculukta bize katılın ve birlikte uzaya çıkalım!Oggy Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OGGYBSC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Oggy Inu (OGGYBSC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OGGYBSC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Oggy Inu satın almak veya MEXC OGGYBSC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Oggy Inu tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OGGYBSC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOGGYBSC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOGGYBSC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000