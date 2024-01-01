OG | OG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OG Hızlı Proje Tanıtımı
OG Fan Token (OG), OG küresel hayranlarına Socios platformu aracılığıyla kolektif karar alma gücü veren öz sermaye tabanlı bir tokendir. Tokenler üyelik biletlerine benzer ve Tokenlere sahip olan kullanıcılar, özel ödüller ve kulüp kimliği tanıma gibi birden fazla ödül alma fırsatına sahip olacaktır. OG fan token sahipleri, OG aracılığıyla akıllı sözleşmelerdeki tüm OG oylamalarına katılabilir ve Socios platformunda etkileşime girebilir (örneğin oylamaya, bilgi yarışmalarına katılabilir, diğer kullanıcılarla iletişim kurabilirler).OG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000