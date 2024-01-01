OG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OG Fan Token (OG), OG küresel hayranlarına Socios platformu aracılığıyla kolektif karar alma gücü veren öz sermaye tabanlı bir tokendir. Tokenler üyelik biletlerine benzer ve Tokenlere sahip olan kullanıcılar, özel ödüller ve kulüp kimliği tanıma gibi birden fazla ödül alma fırsatına sahip olacaktır. OG fan token sahipleri, OG aracılığıyla akıllı sözleşmelerdeki tüm OG oylamalarına katılabilir ve Socios platformunda etkileşime girebilir (örneğin oylamaya, bilgi yarışmalarına katılabilir, diğer kullanıcılarla iletişim kurabilirler).