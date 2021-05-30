ODDZ | ODDZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ODDZ Hızlı Proje Tanıtımı
Oddz, Binance Akıllı Zincir, Polkadot ve Ethereum üzerinde çok zincirli opsiyon alım satım platformudur. Kullanıcıların ödüllerle özelleştirilmiş opsiyon ticareti yapmalarını sağlar.ODDZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ODDZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıODDZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıODDZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000