OCTA | OCTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OCTA Hızlı Proje Tanıtımı
OctaSpace, işleme, veri bilimi ve yapay zeka görevlerinde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir bilgi işlem platformudur. Pazarımız, kullanıcılara adil erişim için fiyatlandırmayı belirleme yetkisi verir. PoW ve PoA'yı birleştiren bir Katman 1 blok zinciri kullanarak yüksek performansa öncelik veriyoruz. OctaSpace ayrıca çevrimiçi anonimlik için güvenli bir VPN hizmeti de sunar.OCTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OCTA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOCTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOCTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz48,000,000