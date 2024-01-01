OCTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OctaSpace, işleme, veri bilimi ve yapay zeka görevlerinde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir bilgi işlem platformudur. Pazarımız, kullanıcılara adil erişim için fiyatlandırmayı belirleme yetkisi verir. PoW ve PoA'yı birleştiren bir Katman 1 blok zinciri kullanarak yüksek performansa öncelik veriyoruz. OctaSpace ayrıca çevrimiçi anonimlik için güvenli bir VPN hizmeti de sunar.