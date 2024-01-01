OracleChain | OCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OracleChain Hızlı Proje Tanıtımı
Octopus is a cryptonetwork for launching and running Web3.0 application specific blockchains, aka appchains. By decreasing the capital expenditure to bootstrap an appchain by 100X, from several million dollars to less than one hundred thousand dollars, Octopus Network is committed to unleash a new wave of innovation for Web3.0.OracleChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OCT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000