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Occam.fi, Cardano için özel olarak tasarlanmış DeFi çözüm paketidir. Pazar lideri Launchpad olanakları, DEX araçları ve likidite havuzları sunmak üzere tasarlanan Occam.fi, Cardano'nun hızla genişleyen DeFi ortamına yapılan ilk ve en önemli eklemedir.