Occam.Fi | OCC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Occam.Fi Hızlı Proje Tanıtımı
Occam.fi, Cardano için özel olarak tasarlanmış DeFi çözüm paketidir. Pazar lideri Launchpad olanakları, DEX araçları ve likidite havuzları sunmak üzere tasarlanan Occam.fi, Cardano'nun hızla genişleyen DeFi ortamına yapılan ilk ve en önemli eklemedir.Occam.Fi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OCC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOCC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOCC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000