Oobit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Oobit, hem mağaza içi hem de küresel olarak kripto ile ödeme yapmak için sorunsuz bir yol sunan lider bir mobil ödeme uygulamasıdır. Kripto sahipleri, yatırımcıların fiat para birimi almasını sağlarken mevcut Visa/Mastercard satış noktası sistemlerini kullanarak Apple Pay® kadar rahat ve sorunsuz bir kripto Dokun ve Öde deneyiminin keyfini çıkarabilir. OBT, Oobit'in büyüyen topluluğunu ve ekosistemini yönlendiren ve ödüllendiren çekirdek ve birincil temel olan Oobit'in yerel kripto para tokenidir.