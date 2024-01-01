Oobit | OBT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oobit Hızlı Proje Tanıtımı
Oobit, hem mağaza içi hem de küresel olarak kripto ile ödeme yapmak için sorunsuz bir yol sunan lider bir mobil ödeme uygulamasıdır. Kripto sahipleri, yatırımcıların fiat para birimi almasını sağlarken mevcut Visa/Mastercard satış noktası sistemlerini kullanarak Apple Pay® kadar rahat ve sorunsuz bir kripto Dokun ve Öde deneyiminin keyfini çıkarabilir. OBT, Oobit'in büyüyen topluluğunu ve ekosistemini yönlendiren ve ödüllendiren çekirdek ve birincil temel olan Oobit'in yerel kripto para tokenidir.Oobit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOBT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOBT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000