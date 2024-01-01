ORBOFI | OBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORBOFI Hızlı Proje Tanıtımı
Orbofi AI, oyunlar, uygulamalar ve her çevrimiçi topluluk için Web 3.0'da yapay zeka tarafından üretilen nihai ve en çok kullanılan içerik motorudur. Orbofi, tüketicileri ve geliştiricileri zincir üzerinde yapay zeka tarafından üretilmiş içerik (2B, 3B, sesler vb.) oluşturma ve birkaç tıklamayla paraya çevrilebilecek ince ayarlı yapay zeka modelleri oluşturma konusunda güçlendirir. Orofi AI, Web 3.0'da yapay zeka tarafından üretilen varlıkların ve ince ayarlı yapay zeka modellerinin tüm üretimine güç verir.ORBOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OBI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOBI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOBI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000