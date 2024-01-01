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Orbofi AI, oyunlar, uygulamalar ve her çevrimiçi topluluk için Web 3.0'da yapay zeka tarafından üretilen nihai ve en çok kullanılan içerik motorudur. Orbofi, tüketicileri ve geliştiricileri zincir üzerinde yapay zeka tarafından üretilmiş içerik (2B, 3B, sesler vb.) oluşturma ve birkaç tıklamayla paraya çevrilebilecek ince ayarlı yapay zeka modelleri oluşturma konusunda güçlendirir. Orofi AI, Web 3.0'da yapay zeka tarafından üretilen varlıkların ve ince ayarlı yapay zeka modellerinin tüm üretimine güç verir.