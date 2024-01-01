Oasys Token | OAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Oasys Token Hızlı Proje Tanıtımı
Oasys blok zinciri, Square Enix, NetMarble gibi ünlü oyun stüdyolarının ortaklığıyla oyun oynamak için optimize edilmiş EVM uyumlu bir halka açık blok zinciridir. OAS, Oasys blok zincirinin yerel tokenidir.Oasys Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OAS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000