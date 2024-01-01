Oasys Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Oasys blok zinciri, Square Enix, NetMarble gibi ünlü oyun stüdyolarının ortaklığıyla oyun oynamak için optimize edilmiş EVM uyumlu bir halka açık blok zinciridir. OAS, Oasys blok zincirinin yerel tokenidir.