AllianceBlock Nexera | Nxra Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AllianceBlock Nexera Hızlı Proje Tanıtımı
AllianceBlock, blok zinciri geliştiriciler için uçtan uca bir altyapı ile geleneksel ve merkeziyetsiz endüstriler arasında sorunsuz ağ geçitleri inşa etmektedir.AllianceBlock Nexera geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNXRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNXRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz850,000,000