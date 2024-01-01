NXD Next | NXDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NXD Next Hızlı Proje Tanıtımı
NXDT, oyuncuların yarış kazanmak için atları çiftleştirerek ve melezleştirerek para kazandığı bir blok zinciri oyunu olan Nexus Derby'de kullanılan para birimidir.
Oyuncu bir yarış atının sahibi olur.
Oyuncu, at yetiştirerek ve atları yarıştırarak ödüller kazanabilir.
Atların, melezleştirerek miras olarak alabilecekleri çeşitli istatistikler vardır.
En iyi yarış atlarını yetiştirme sanatında ustalaşmak mı yoksa üstün atların yetiştiricisi olmak mı size kalmış.NXD Next geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNXDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNXDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000