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NXDT, oyuncuların yarış kazanmak için atları çiftleştirerek ve melezleştirerek para kazandığı bir blok zinciri oyunu olan Nexus Derby'de kullanılan para birimidir. Oyuncu bir yarış atının sahibi olur. Oyuncu, at yetiştirerek ve atları yarıştırarak ödüller kazanabilir. Atların, melezleştirerek miras olarak alabilecekleri çeşitli istatistikler vardır. En iyi yarış atlarını yetiştirme sanatında ustalaşmak mı yoksa üstün atların yetiştiricisi olmak mı size kalmış.