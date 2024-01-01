NovaDEX | NVX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NovaDEX Hızlı Proje Tanıtımı
Nova, Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş, topluluk odaklı bir konsantre likidite DEX'idir. Temel amacı, sürdürülebilir likidite teşvikleri sunarak yıldırım hızında alım satımları, paylaşılan likiditeyi ve DeFi'nin büyümesini kolaylaştırmaktır.NovaDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NVX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNVX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNVX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000