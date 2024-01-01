Nova Star | NVS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nova Star Hızlı Proje Tanıtımı
Nova Star sadece bir kripto para birimi değil, aynı zamanda finans hakkındaki düşüncelerimizi yeniden tanımlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir platformdur. Güvenlik, verimlilik ve kapsayıcılığa odaklanan Nova Star, kullanıcılara merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında sorunsuz ve güç katan bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.Nova Star geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NVS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNVS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNVS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,000,000