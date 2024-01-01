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Nova Star sadece bir kripto para birimi değil, aynı zamanda finans hakkındaki düşüncelerimizi yeniden tanımlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir platformdur. Güvenlik, verimlilik ve kapsayıcılığa odaklanan Nova Star, kullanıcılara merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında sorunsuz ve güç katan bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.