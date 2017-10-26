NULS | NULS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NULS Hızlı Proje Tanıtımı
NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.NULS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NULS Token MEXC'de
MEXC Borsası, NULS (NULS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NULS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NULS satın almak veya MEXC NULS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NULS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NULS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNULS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı納世
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-10-26
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.098 USDT
Maksimum Arz210,000,000