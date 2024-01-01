NFT Track Protocol | NTP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFT Track Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
NTP projesi, NFT içerik takip sistemi, dijital içerik hareket yolu yönetimi ve yürütme kontrol sistemi, iki taraflı doğrulamalı kök izleme sistemi ve NFT iletişim/veri toplama sistemi aracılığıyla NFT depolama ve hareket için yüksek güvenlik hizmetleri sunmaktadır. NTP projesinin sağladığı yoğun güvenlik sistemi ile korunan NTP pazarında kullanıcılar ayrıca daha güvenli bir NFT kültürünün keyfini çıkarabilirler.NFT Track Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NTP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNTP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNTP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000