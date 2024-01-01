NFTD | NTD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFTD Hızlı Proje Tanıtımı
NFTD, NFT tabanlı sürekli vadeli işlemleri için özel olarak tasarlanmış merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. NFT vadeli işlemleri alım satım platformunun (NFTD) belirlenmiş dijital varlığı olan $NTD tokeni, değiştirilebilir olmayan tokenlerin alım, satım ve değişim yöntemlerinde devrim yaratmada çok önemli bir rol oynamaktadır.NFTD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NTD Token MEXC'de
MEXC Borsası, NFTD (NTD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NTD
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNTD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNTD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000