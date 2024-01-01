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NFTD, NFT tabanlı sürekli vadeli işlemleri için özel olarak tasarlanmış merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. NFT vadeli işlemleri alım satım platformunun (NFTD) belirlenmiş dijital varlığı olan $NTD tokeni, değiştirilebilir olmayan tokenlerin alım, satım ve değişim yöntemlerinde devrim yaratmada çok önemli bir rol oynamaktadır.