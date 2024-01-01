NPICK | NPICK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NPICK Hızlı Proje Tanıtımı
NPICK BLOCK, Kore'de 500.000 üyeli bir Mobil Sosyal Medya Platformu olan Npickple'ı işleten tersine bir projedir. Sosyal medya hizmet platformunun üç sorununa çözüm sağlamak amacıyla geliştirilmiş, sosyal medya hizmetlerine yönelik bir blok zinciri platformudur.NPICK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNPICK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNPICK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000