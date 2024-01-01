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NPICK BLOCK, Kore'de 500.000 üyeli bir Mobil Sosyal Medya Platformu olan Npickple'ı işleten tersine bir projedir. Sosyal medya hizmet platformunun üç sorununa çözüm sağlamak amacıyla geliştirilmiş, sosyal medya hizmetlerine yönelik bir blok zinciri platformudur.