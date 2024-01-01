NOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Onomy Protocol, Forex ile merkeziyetsiz finansı birleştirmek için oluşturulmuş, birlikte çalışabilir bir Katman-1 ekosistemidir. Ürünler, yenilikçi birçok zincirli cüzdanın metodik 3 aşamalı sunumunu, AMM likidite havuzlarıyla kaynaşmış bir emir defteri deneyimini destekleyen bir DEX'i ve bir stabil coin piyasaya sürme protokolünü içerir.