NOM | NOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NOM Hızlı Proje Tanıtımı
Onomy Protocol, Forex ile merkeziyetsiz finansı birleştirmek için oluşturulmuş, birlikte çalışabilir bir Katman-1 ekosistemidir. Ürünler, yenilikçi birçok zincirli cüzdanın metodik 3 aşamalı sunumunu, AMM likidite havuzlarıyla kaynaşmış bir emir defteri deneyimini destekleyen bir DEX'i ve bir stabil coin piyasaya sürme protokolünü içerir.NOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz122,000,000