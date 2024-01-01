Nodle | NODL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nodle Hızlı Proje Tanıtımı
Nodle Cash (NODL), maksimum 21 milyar arz ile Nodle Ağının yerel tokenidir. Nodle Network katılımcılarına her 6 saniyede bir dağıtılan fayda ve yönetim tokenidir.Nodle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NODL Token MEXC'de
MEXC Borsası, Nodle (NODL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NODL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Nodle satın almak veya MEXC NODL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Nodle tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NODL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNODL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNODL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,412,000,000