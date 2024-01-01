Nodle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Nodle Cash (NODL), maksimum 21 milyar arz ile Nodle Ağının yerel tokenidir. Nodle Network katılımcılarına her 6 saniyede bir dağıtılan fayda ve yönetim tokenidir.