Numerai | NMR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Numerai Hızlı Proje Tanıtımı
Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.Numerai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NMR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNMR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNMR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,000,000