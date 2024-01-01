NexusMind | NMD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NexusMind Hızlı Proje Tanıtımı
NexusMind, devrim niteliğinde merkeziyetsiz bir sosyal yazılımdır.NexusMind geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NMD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNMD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNMD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000