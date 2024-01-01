Nolus Protocol | NLS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nolus Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Nolus, CeFi ve DeFi para piyasalarındaki verimsizliklerin üstesinden gelmeyi amaçlayan, Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuş birlikte çalışabilir bir uygulama zinciridir.Nolus Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NLS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNLS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNLS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000