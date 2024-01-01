Nelore Coin | NLC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nelore Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Nelore Coin, tarım sektörüne yönelik bir tokendir. Amacımız, sıradan insanlara Brezilya'da ve dünyada en hızlı büyüyen sektör olan hayvancılık piyasasında bir kalkınma ve girişimcilik sisteminin parçası olma fırsatı sağlamaktır.Nelore Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNLC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNLC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000