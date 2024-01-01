Nelore Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Nelore Coin, tarım sektörüne yönelik bir tokendir. Amacımız, sıradan insanlara Brezilya'da ve dünyada en hızlı büyüyen sektör olan hayvancılık piyasasında bir kalkınma ve girişimcilik sisteminin parçası olma fırsatı sağlamaktır.