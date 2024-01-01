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Neoki, modadan oyuna, tasarım dünyasını demokratikleştirme vizyonuna ve NFT & Twin pazar yeri, MultiMetaverse, DAO, Dijital Dolap, AI Avatarları ve Dijital varlık üreticisi gibi birden fazla bileşene sahip merkeziyetsiz bir Matrix platformudur.