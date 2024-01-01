Neoki | NKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neoki Hızlı Proje Tanıtımı
Neoki, modadan oyuna, tasarım dünyasını demokratikleştirme vizyonuna ve NFT & Twin pazar yeri, MultiMetaverse, DAO, Dijital Dolap, AI Avatarları ve Dijital varlık üreticisi gibi birden fazla bileşene sahip merkeziyetsiz bir Matrix platformudur.Neoki geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NKO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNKO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000