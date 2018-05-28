NKN | NKN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NKN Hızlı Proje Tanıtımı
NKN, açık, merkezi olmayan ve topluluk tarafından paylaşılan blok zinciri teknolojisi tarafından yönlendirilen yeni bir ağ altyapısı ve ekosistem türüdür. NKN, kullanıcıları aşırı ağ bant genişliğini paylaşmaya teşvik eder, ekipman hizmeti sağlayıcılarına ağ kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis etmelerinde yardımcı olur ve karşılığında ekonomik faydalar elde etmek için bireyleri ve işletmeleri diğer düğümler için veri iletim hizmetleri sağlamak üzere ağa katılmak üzere daha fazla düğüm kurmaya teşvik eder.NKN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NKN Token MEXC'de
MEXC Borsası, NKN (NKN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NKN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak NKN satın almak veya MEXC NKN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için NKN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NKN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNKN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-05-28
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0024 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000