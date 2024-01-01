Next Gen Token | NGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Next Gen Token Hızlı Proje Tanıtımı
Next Gen Token, kısa adıyla NGT, kripto para dünyasının öncü ruhunu temsil etmektedir. Yeni bir nesli kripto dünyasına çekmek için tasarlanan NGT, yenilikçiler, öncüler ve dijital finansın geleceğini şekillendirmeye hevesli olanlar için sembolik bir tokendir.Next Gen Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000