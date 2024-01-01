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Next Gen Token, kısa adıyla NGT, kripto para dünyasının öncü ruhunu temsil etmektedir. Yeni bir nesli kripto dünyasına çekmek için tasarlanan NGT, yenilikçiler, öncüler ve dijital finansın geleceğini şekillendirmeye hevesli olanlar için sembolik bir tokendir.