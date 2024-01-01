NFPrompt | NFP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFPrompt Hızlı Proje Tanıtımı
NFPrompt, Web3 İçerik Üreticileri için ilk Yapay Zeka odaklı UGC platformudur.NFPrompt geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NFP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNFP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNFP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000