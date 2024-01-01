NFE | NFE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFE Hızlı Proje Tanıtımı
Edu3Labs, içerik üreticileri, öğrenciler ve NFE token sahiplerinin tamamının faydalanabileceği bir platform oluşturmak için eğitim ve blok zinciri teknolojisini birleştiriyor. Edu3Labs, öğrenmeyi herkes için daha ilgi çekici ve ödüllendirici hale getirmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.NFE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NFE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNFE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNFE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz900,000,000