NFE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Edu3Labs, içerik üreticileri, öğrenciler ve NFE token sahiplerinin tamamının faydalanabileceği bir platform oluşturmak için eğitim ve blok zinciri teknolojisini birleştiriyor. Edu3Labs, öğrenmeyi herkes için daha ilgi çekici ve ödüllendirici hale getirmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.