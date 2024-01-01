Connext geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Connext, zincirler arasında güvenli bir şekilde varlık ve veri aktarımı için modüler bir protokoldür. Geliştiriciler Connext'i çapraz zincir uygulamaları (xApps) - aynı anda birden fazla alan adı (blok zinciri ve/veya rollup) ile etkileşime giren uygulamalar - oluşturmak için kullanabilirler.