Connext | NEXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Connext Hızlı Proje Tanıtımı
Connext, zincirler arasında güvenli bir şekilde varlık ve veri aktarımı için modüler bir protokoldür. Geliştiriciler Connext'i çapraz zincir uygulamaları (xApps) - aynı anda birden fazla alan adı (blok zinciri ve/veya rollup) ile etkileşime giren uygulamalar - oluşturmak için kullanabilirler.Connext geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000