NEXO | NEXO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEXO Hızlı Proje Tanıtımı
Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.NEXO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEXO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEXO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEXO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000