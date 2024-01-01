Nexa | Nexa Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nexa Hızlı Proje Tanıtımı
Nexa, küresel P2P kullanımı için ölçeklendirme yeteneğine sahip yerel tokenler ve akıllı sözleşmeler içeren bir çalışma kanıtı UTXO Katman 1 blok zinciridir. Nexa, ölçeklendirmek için donanımdan yararlanarak, ölçeklenebilirliğin en önemli iki darboğazı olan Signatures ve UTXO aramalarını çözer.Nexa geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEXA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEXA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz