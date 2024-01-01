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Nexa, küresel P2P kullanımı için ölçeklendirme yeteneğine sahip yerel tokenler ve akıllı sözleşmeler içeren bir çalışma kanıtı UTXO Katman 1 blok zinciridir. Nexa, ölçeklendirmek için donanımdan yararlanarak, ölçeklenebilirliğin en önemli iki darboğazı olan Signatures ve UTXO aramalarını çözer.