NEX | NEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEX Hızlı Proje Tanıtımı
Nexus Chain, düşük, sabit gaz ücretleri ve yüksek verimlilik sunmak üzere tasarlanmış yeni nesil, Ethereum uyumlu bir blok zinciridir ve çok çeşitli uygulamalar için verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlar.NEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000