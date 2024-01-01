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Nexus Chain, düşük, sabit gaz ücretleri ve yüksek verimlilik sunmak üzere tasarlanmış yeni nesil, Ethereum uyumlu bir blok zinciridir ve çok çeşitli uygulamalar için verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlar.