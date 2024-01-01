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NEMS, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilen açık dünya Metaverse'ü The Nemesis'e güç veren Ethereum ödeme tokenidir. Oyna ve Kazan modeli sayesinde oyuncuların oynayarak geçirdikleri süreye göre para kazanabilecekleri ve Geliştirici'lerin VR/AR'da sanal dünyalar ve oyun deneyimleri oluşturabilecekleri bir yerdir. NEMS tokeni, oyun içinde kazanılan COINS'in nakit olarak ödenmesine ve The Nemesis ekosisteminde yer alan Lands, NFT'ler ve diğer varlıkların satın alınmasına olanak tanır.