The Nemesis | NEMS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The Nemesis Hızlı Proje Tanıtımı
NEMS, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilen açık dünya Metaverse'ü The Nemesis'e güç veren Ethereum ödeme tokenidir. Oyna ve Kazan modeli sayesinde oyuncuların oynayarak geçirdikleri süreye göre para kazanabilecekleri ve Geliştirici'lerin VR/AR'da sanal dünyalar ve oyun deneyimleri oluşturabilecekleri bir yerdir. NEMS tokeni, oyun içinde kazanılan COINS'in nakit olarak ödenmesine ve The Nemesis ekosisteminde yer alan Lands, NFT'ler ve diğer varlıkların satın alınmasına olanak tanır.The Nemesis geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNEMS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEMS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000