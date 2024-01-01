NEER | NEER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEER Hızlı Proje Tanıtımı
BitCountry ekibi tarafından geliştirilen MNet (Metaverse.Network) Pioneer, Continuum'un bir kanarya ağı ve geliştirici topluluğu için canlı ve zenginleştirilmiş bir sosyal çerçeve ve ekosistemi teşvik etmek için tasarlanmış bir inovasyon merkezidir. Platformumuz, hem WASM hem de Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeler için sağlam destek sunan geliştiriciler için bir yol göstericidir. Platformumuz bu sayede ağımız üzerinde çeşitli ve yenilikçi merkeziyetsiz uygulamaların sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktadır.NEER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEER
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıNEER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000