NEER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BitCountry ekibi tarafından geliştirilen MNet (Metaverse.Network) Pioneer, Continuum'un bir kanarya ağı ve geliştirici topluluğu için canlı ve zenginleştirilmiş bir sosyal çerçeve ve ekosistemi teşvik etmek için tasarlanmış bir inovasyon merkezidir. Platformumuz, hem WASM hem de Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeler için sağlam destek sunan geliştiriciler için bir yol göstericidir. Platformumuz bu sayede ağımız üzerinde çeşitli ve yenilikçi merkeziyetsiz uygulamaların sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktadır.