NEBL | NEBL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NEBL Hızlı Proje Tanıtımı
Neblio, Enterprise & Industry 4.0 uygulamaları ve hizmetleri için oluşturulmuş, dağıtılmış, yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur.NEBL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NEBL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNEBL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEBL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz19,628,558