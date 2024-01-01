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NEARProtocol, DApp'lerin mobil cihazlarda yeterince hızlı çalışabilmesini sağlayan son derece ölçeklenebilir bir temel protokoldür. NEARProtocol, geliştiricilerin mobil blok zinciri DApp'leri oluşturmasına ve bunları kullanıcıların yerel makinesinde çalıştırmasına olanak tanırken, geliştiricilere DApp'ler hakkında önemli bilgiler sağlar. Durum dilimleme yoluyla, blok zincirindeki ve ağdaki düğüm sayısının doğrusal olarak ölçeklenmesine izin verilir. Hedeflenen hız, 1 milyon mobil düğüme dayalı 100kTPS'dir. NEAR, ağ için nadir hesaplama ve depolama kaynakları sağlayan doğrulayıcılara ödeme yapmakta kullanılır.