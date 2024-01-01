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NEAR Protocol, Near Coin | NEAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

NEAR Protocol, Near Coin Hızlı Proje Tanıtımı

NEARProtocol, DApp'lerin mobil cihazlarda yeterince hızlı çalışabilmesini sağlayan son derece ölçeklenebilir bir temel protokoldür. NEARProtocol, geliştiricilerin mobil blok zinciri DApp'leri oluşturmasına ve bunları kullanıcıların yerel makinesinde çalıştırmasına olanak tanırken, geliştiricilere DApp'ler hakkında önemli bilgiler sağlar. Durum dilimleme yoluyla, blok zincirindeki ve ağdaki düğüm sayısının doğrusal olarak ölçeklenmesine izin verilir. Hedeflenen hız, 1 milyon mobil düğüme dayalı 100kTPS'dir. NEAR, ağ için nadir hesaplama ve depolama kaynakları sağlayan doğrulayıcılara ödeme yapmakta kullanılır.
NEAR Protocol, Near Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NEAR Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıNEAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNEAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
NEAR Fiyat HesaplayıcıNEAR Protocol, Near Coin Satın Alma

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