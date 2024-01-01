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Nuco.cloud | NCDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Nuco.cloud Hızlı Proje Tanıtımı

nuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overview
Nuco.cloud geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NCDT Token MEXC'de

MEXC Borsası, Nuco.cloud (NCDT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de NCDT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Nuco.cloud satın almak veya MEXC NCDT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Nuco.cloud tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen NCDT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıNCDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNCDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000
NCDT Fiyat HesaplayıcıNuco.cloud Satın Alma

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