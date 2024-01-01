Nuco.cloud | NCDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nuco.cloud Hızlı Proje Tanıtımı
nuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overviewNuco.cloud geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NCDT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNCDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNCDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000