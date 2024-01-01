Nuco.cloud geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

nuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overview