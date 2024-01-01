Napoli Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ocietà Sportiva Calcio Napoli Fan Token, $NAP taraftarlarının takım kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etki payına sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar, çok çeşitli kulüp kararlarında rol alabilir, bunu yaparken ödüller ve paranın satın alamayacağı deneyimler kazanabilir.