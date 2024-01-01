Napoli Fan Token | NAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Napoli Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
ocietà Sportiva Calcio Napoli Fan Token, $NAP taraftarlarının takım kararları üzerinde tokenize edilmiş bir etki payına sahip olmalarını sağlar. Taraftarlar, çok çeşitli kulüp kararlarında rol alabilir, bunu yaparken ödüller ve paranın satın alamayacağı deneyimler kazanabilir.Napoli Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000