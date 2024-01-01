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NAOS Finance, DeFi kredi verenler ile küçük ve orta ölçekli işletme borçluları için kolaylık sağlayarak her iki tarafın da blok zincirinde izne gerek duymadan etkileşime girmesine olanak tanır ve kredi verme ve finansmanı mümkün kılar. NAOS Financial Company, kredi verenlere istikrarlı ve yinelenen bir gelir akışı sağlarken aynı zamanda zincir içi ve zincir dışı entegrasyonu da mümkün kılıyor. Amaç, gerçek dünya varlıklarını tamamen otomatikleştirmek ve NAOS Finance aracılığıyla uçtan uca borç verme sürecinin bir parçası haline getirmektir.