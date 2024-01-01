NAOS | NAOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAOS Hızlı Proje Tanıtımı
NAOS Finance, DeFi kredi verenler ile küçük ve orta ölçekli işletme borçluları için kolaylık sağlayarak her iki tarafın da blok zincirinde izne gerek duymadan etkileşime girmesine olanak tanır ve kredi verme ve finansmanı mümkün kılar. NAOS Financial Company, kredi verenlere istikrarlı ve yinelenen bir gelir akışı sağlarken aynı zamanda zincir içi ve zincir dışı entegrasyonu da mümkün kılıyor. Amaç, gerçek dünya varlıklarını tamamen otomatikleştirmek ve NAOS Finance aracılığıyla uçtan uca borç verme sürecinin bir parçası haline getirmektir.NAOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNAOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000