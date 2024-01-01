Nakamoto | NAKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nakamoto Hızlı Proje Tanıtımı
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.Nakamoto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NAKA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNAKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz180,000,000