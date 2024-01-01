NADA | NADA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NADA Hızlı Proje Tanıtımı
NADA proje ekibi, herkesin keyifle oynayabileceği ve ikinci Axie Infinity olma hedefiyle bir P2e oyunu oluşturdu. Oyun içi tokenler edinebilir ve bunları uygulama içinde kendi borsanızda NADA ile değiştirebilirsiniz.NADA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
NADA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıNADA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNADA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000