NADA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NADA proje ekibi, herkesin keyifle oynayabileceği ve ikinci Axie Infinity olma hedefiyle bir P2e oyunu oluşturdu. Oyun içi tokenler edinebilir ve bunları uygulama içinde kendi borsanızda NADA ile değiştirebilirsiniz.