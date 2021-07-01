NAC | NAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NAC Hızlı Proje Tanıtımı
NA Chain, "uygulama için doğmuş" bir Web3.0 basit halka açık zincirdir, uygulama geliştirme, adanmış zincir, devasa paralel bilgi işleme becerisi ve sürekli düşük işlem ücreti maliyeti elde etmek için çeşitli mutabakat algoritmalarını destekleyen ilk heterojen bileşik zincir modelidir. Orijinal N++ programlama dili, geliştiricilerin kendi etkileşimli sistem geliştirmelerini hızlı bir şekilde yönetmelerine ve daha verimli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanır. NA DNS merkeziyetsiz alan adı sistemi, DFS merkeziyetsiz dosya depolama sistemi, DWeb merkeziyetsiz web sayfası sistemi ve NA'in benzersiz NVM sanal makinesi, her türden zincir üstü uygulamanın full-stack merkeziyetsizleştirilmiş gelişimini sağlayacak ve blok zinciri dünyasına yepyeni bir Web3.0 girişi açacaktır.NAC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz75,000,000