NAC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NA Chain, "uygulama için doğmuş" bir Web3.0 basit halka açık zincirdir, uygulama geliştirme, adanmış zincir, devasa paralel bilgi işleme becerisi ve sürekli düşük işlem ücreti maliyeti elde etmek için çeşitli mutabakat algoritmalarını destekleyen ilk heterojen bileşik zincir modelidir. Orijinal N++ programlama dili, geliştiricilerin kendi etkileşimli sistem geliştirmelerini hızlı bir şekilde yönetmelerine ve daha verimli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanır. NA DNS merkeziyetsiz alan adı sistemi, DFS merkeziyetsiz dosya depolama sistemi, DWeb merkeziyetsiz web sayfası sistemi ve NA'in benzersiz NVM sanal makinesi, her türden zincir üstü uygulamanın full-stack merkeziyetsizleştirilmiş gelişimini sağlayacak ve blok zinciri dünyasına yepyeni bir Web3.0 girişi açacaktır.