Nabox | NABOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Nabox Hızlı Proje Tanıtımı
Nabox, Web 3.0 için geliştirilen DID özelliklerine sahip Zincirler Arası DeFi cüzdanıdır. Zincirler arası dostu NULS blok zinciri üzerine inşa edilen Nabox, NerveNetwork teknolojisi aracılığıyla çeşitli zincirler arasında sorunsuz işlemlere ve takaslara olanak tanır. Nabox ile kullanıcılar, dijital varlıklarını bir tıkla zincirler arasında kullanabilecektir. Böylece, Ethereum Layer 2 altyapısına daha yakın entegrasyonlara izin vererek, yüksek performanslı blok zincirlerinin etkinleştiricisi olmayı umuyoruz.Nabox geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıNABOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıNABOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000