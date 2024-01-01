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Nabox, Web 3.0 için geliştirilen DID özelliklerine sahip Zincirler Arası DeFi cüzdanıdır. Zincirler arası dostu NULS blok zinciri üzerine inşa edilen Nabox, NerveNetwork teknolojisi aracılığıyla çeşitli zincirler arasında sorunsuz işlemlere ve takaslara olanak tanır. Nabox ile kullanıcılar, dijital varlıklarını bir tıkla zincirler arasında kullanabilecektir. Böylece, Ethereum Layer 2 altyapısına daha yakın entegrasyonlara izin vererek, yüksek performanslı blok zincirlerinin etkinleştiricisi olmayı umuyoruz.