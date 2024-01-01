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Myro, Solana blok zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Kripto para birimini herkes için daha erişilebilir ve eğlenceli hale getirmeye kendini adamış, topluluk odaklı bir projedir.