Myro | MYRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Myro Hızlı Proje Tanıtımı
Myro, Solana blok zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Kripto para birimini herkes için daha erişilebilir ve eğlenceli hale getirmeye kendini adamış, topluluk odaklı bir projedir.Myro geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMYRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMYRO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,905