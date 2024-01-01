MYRIA | MYRIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MYRIA Hızlı Proje Tanıtımı
Myria, Ethereum için ZK toparlama teknolojisini kullanan ve kullanıcılarına anlık işlemler, 9.000+ tps'ye kadar yüksek verim, sıfır gaz ücreti ve ücretsiz NFT basımı sunan bir Katman2 blok zinciri ölçeklendirme çözümüdür.MYRIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MYRIA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMYRIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMYRIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000