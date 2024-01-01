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Myria, Ethereum için ZK toparlama teknolojisini kullanan ve kullanıcılarına anlık işlemler, 9.000+ tps'ye kadar yüksek verim, sıfır gaz ücreti ve ücretsiz NFT basımı sunan bir Katman2 blok zinciri ölçeklendirme çözümüdür.