MarteXcoin | MXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MarteXcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Mixtrust, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz sentetik varlık ihraç protokolüdür ve sentetik varlıklar için merkeziyetsiz zincirler arası alım satım platformu sunar. Bu platformda, kesintisiz varlık sentezi, merkeziyetsiz zincirler arası işlemler ve zincirler arası ipotek kredisi hizmetleri sunulur.MarteXcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MXT Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000