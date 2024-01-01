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Mixtrust, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz sentetik varlık ihraç protokolüdür ve sentetik varlıklar için merkeziyetsiz zincirler arası alım satım platformu sunar. Bu platformda, kesintisiz varlık sentezi, merkeziyetsiz zincirler arası işlemler ve zincirler arası ipotek kredisi hizmetleri sunulur.