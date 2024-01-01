XEN Crypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XEN, kendi kendine emanet edilen bir değer değişimidir. XEN token, p2p değişimi için en uygun olması amaçlanan değerli bir varlıktır - dolayısıyla bir değişim aracıdır.