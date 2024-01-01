XEN Crypto | MXEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XEN Crypto Hızlı Proje Tanıtımı
XEN, kendi kendine emanet edilen bir değer değişimidir. XEN token, p2p değişimi için en uygun olması amaçlanan değerli bir varlıktır - dolayısıyla bir değişim aracıdır.XEN Crypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MXEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMXEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMXEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz